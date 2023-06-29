الاحتلال يقتحم عدة قرى وبلدات ويكثف من تواجده العسكري في محافظة جنين

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس والليلة الماضية، عدة قرى وبلدات في محافظة جنين.وذكرت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى: جلبون وفقوعة والجلمة، شمال شرق جنين، وتعنك والطيبة ورمانة وطورة، غربا، وبلدة سيلة الظهر جنوبا، وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة. وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)كما نصبت قوات الاحتلال حواجز متنقلة، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين، وسط تحليق مكثف لطائرات الرصد والاستكشاف .