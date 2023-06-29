احتجاجات واسعة في فرنسا عقب مقتل فتى على يد الشرطة





وكان الفتى نائل يقود سيارة مستأجرة في وقت مبكر الثلاثاء، عندما أوقفه شرطيان بعد تجاوزه نقطة تفتيش، قبل أن يطلق أحدهما النار عليه، كما أظهر مقطع فيديو متداول.



وأكد وزير الداخلية الفرنسي فتح تحقيق في الحادث واستجواب أفراد الشرطة، واحتجاز الشرطي المتهم بإطلاق النار على السائق بتهمة القتل. ووصف الحادث بأنه "صادم جدا". وفق (الجزيرة نت)



وقال ياسين بوزرو محامي أسرة القتيل للإعلام المحلي إنه يجب انتظار نتيجة التحقيق، "لكن الصور تظهر بوضوح الشرطي وهو يقتل شابا بشكل متعمد وبلا مبالاة."



واتهمت الأسرة الشرطة بــ" الكذب" لأنها زعمت في البداية أن السيارة حاولت دهس أفراد الشرطة.





في حين، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن الرئيس إالفرنسي يمانويل ماكرون دعا إلى اجتماع للحكومة بعد الاحتجاجات في بلاده.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام عالمية، اليوم الخميس، بتواصل الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس، لليوم الثاني على التوالي عقب إطلاق الشرطة النار على فتى يبلغ من المعر 17 عاماً تجاوز نقطة تفتيش في ضاحية نانتير غرب العاصمة.