مقتل شخصين في تبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة





وأضاف: "كما تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث".



رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام سعودية، مساء أمس، بمقتل شخصين اثنين في تبادل إطلاق نار وقع قرب مبنى القنصلية الامريكية في مدينة جدة.وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة إنه "عند الساعة (45: 6) من مساء الأربعاء الموافق 10/12 /1444هـ، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده". وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)وتابع :"فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله".