طقس فلسطين ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وفي هذه الليلة: يكون الجو صافيا ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة خفيف ارتفاع الموج.ويوم الجمعة، يكون صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، السبت المقبل، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.