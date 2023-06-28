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السعودية: مقتل مسلح بتبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة

السعودية: مقتل مسلح بتبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة
الأمن السعودي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء الأربعاء، بمقتل مسلح بعد تبادل لإطلاق النار مع الجهات الأمنية أمام القنصلية الأمريكية في جدة، ووفاة عنصر من الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية متأثراً بجروحه.

ونقلت (واس) عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، قوله، إنه "عند الساعة 45: 6  مساء يوم الأربعاء الموافق 10 ذي الحجة 1444 هجري، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله".

وأكد تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته، مشيراً إلى أن التحقيقات الأمنية لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

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