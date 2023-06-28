مصرع شخص وإصابة تسعة آخرين بحادث سير مروع قرب العوجا بأريحا















رام الله - دنيا الوطنلقي شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون بجراح متفاوتة الخطورة، مساء الأربعاء، في حادث طرق وقع على (شارع 90) بالقرب من قرية العوجا في أريحا.وقالت (نجمة داوود الحمراء)، إن الحادث أسفر عن مصرع شخص (45 عاماً)، في حين أصيب آخران، بينهما فتاة (13 عاماً)، بجراح خطيرة، فيما أصيب ثلاثة بجراح متوسطة الخطورة.ووفق موقع (عرب 48)، فإن الحادث وقع بين أربع مركبات خاصة، وطواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نقل أربعة مصابين إلى المشافي الفلسطينية القريبة.وأشار الموقع إلى أن ثمانية من بين المصابين العشرة هم من سكان الضفة الغربية، في حين رجّحت مصادر محلية بأن الضحية والفتاة المصابة بحالة خطيرة من سكان أراضي 48.