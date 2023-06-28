رام الله: مستوطنون يحتشدون على مدخل ترمسعيا ويعيقون حركة المواطنين

رام الله - دنيا الوطناحتشد مستوطنون بحماية من جنود الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، على مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وأعاقوا حركة المواطنين.وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين من مستوطنتي (شيلو) و(عيلي) المقامتين على أراضي البلدة وأراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس، احتشدوا على مدخل البلدة، وأعاقوا حركة المواطنين.وأضافت المصادر ذاتها، أن جيش وشرطة الاحتلال أغلقوا الطريق الرئيسي الواصل بين رام الله ونابلس عند مدخل اللبن الشرقية وتم تحويل حركة المركبات الفلسطينية إلى طرق فرعية.