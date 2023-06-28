الخارجية تُدين بشدة تدنيس وإحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطيينة بشدة "جريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم وتدنيسه من قبل متطرف حاقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، في تعبير عن الكراهية والعنصرية تجاه الدين الاسلامي الحنيف والقرآن الكريم".واعتبرت الوزارة في بيان صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أنّ حرق نسخة من القرآن الكريم هو "اعتداء صارخ على مبادئ حقوق الإنسان، وقيم التسامح، وقبول الآخر والديمقراطية، والتعايش السلمي بين أتباع الديانات كافة".وأكدت أنّ هذا العمل العنصري يتناقض تمامًا مع حرية التعبير عن الرأي، ويمس بمشاعر ملايين المسلمين في العالم.