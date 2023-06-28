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الأردن: إحراق نسخة من المصحف الشريف بالسويد عمل عنصري مرفوض ومدان

الأردن: إحراق نسخة من المصحف الشريف بالسويد عمل عنصري مرفوض ومدان
الأردن يدين إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في السويد
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، إحراق نسخة من المصحف الشريف من قبل متطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم الأربعاء، واعتبرته "عمل تحريضي وعنصري مرفوض".

وقالت الوزارة في بيان لها، إنّ "إحراق المصحف الشريف هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان، لا يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً".

وأكدت على "ضرورة وقف مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة، ووجوب احترام الرموز الدينية، والكف عن الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز".

وجددت الوزارة على ضرورة التصدي لهذه الأفعال وعدم السماح بها، وتضافر الجهود لنشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر، وزيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، وإثراء قيم الوئام والتسامح، ونبذ التطرف والتعصب والتحريض على الكراهية، باعتبارها مسؤولية جماعية يجب على الجميع الالتزام.

وأقدم رجل سويدي، اليوم الأربعاء، على إحراق وتمزيق نسخة من المصحف الشريف عند مسجد ستوكهولم المركزي، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك بعد أن منحت الشرطة السويدية الإذن بتنظيم "الاحتجاج".

وشاهد نحو 200 شخص أحد منظمَّي الاحتجاج وهو يمزق صفحات من المصحف ويمسح حذاءه بها، قبل أن يضع فيه لحم الخنزير ويضرم النار فيه، بينما تحدث المحتج الآخر في مكبر صوت.

وهتف بعض الحضور باللغة العربية "الله أكبر" احتجاجاً على ما يحدث، فيما اعتقلت الشرطة رجلاً بعد محاولته رمي حجر، في حين هتف أحد مؤيدي ما يحدث "دعوه يحترق" بينما اشتعلت النيران في نسخة المصحف، وفق (الجزيرة نت).

وكانت الشرطة السويدية أعلنت سماحها بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف الشريف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، وجاءت الموافقة بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف حظراً كانت الشرطة قد أعلنته على المظاهرات التي تنظَّم لإحراق المصحف الشريف.

جاء ذلك بعدما أدى تحرّك من هذا القبيل خارج مقر السفارة التركية في كانون الثاني/يناير الماضي، إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع ورافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، بينما عطّلت مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

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