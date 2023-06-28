دولي

بلينكن: التطبيع بين إسرائيل والسعودية "غير ممكن" في ظل هذا الأمر

بلينكن: التطبيع بين إسرائيل والسعودية "غير ممكن" في ظل هذا الأمر
أنتوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن التوسع الاستيطاني وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، قد يجعل من التوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية "غير ممكن".

وفي كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة (CFR)، قال بلينكن: "قلنا للمسؤولين الإسرائيليين، طالما النيران تشتعل في فنائكم الخلفي، فسيكون ذلك صعبا، إن لم يكن مستحيلاً، الدفع بمزيد من اتفاقيات التطبيع، بما في ذلك مع السعودية".

وأشار بلينكن إلى أنه قال ذلك لوزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، خلال محادثات هاتفية بين الاثنين، أمس الثلاثاء؛ وحثه على بذل إسرائيل المزيد من الجهود، لمواجهة اعتداءات المستوطنين الإرهابية في الضفة.

وأوضح أن محاولات الدفع نحو التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب "صعبة للغاية"، لكنه أشار إلى ما وصفه بـ"فرصة حقيقية"، وأضاف "هذا ليس شيئًا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها".

وحول الاتفاق النووي مع إيران، شدد وزير الخارجية الأمريكي على أنه "لا يوجد اتفاق في المستقبل القريب، وما زلنا مستعدين لبحث المسار الدبلوماسي".

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