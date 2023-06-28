الخليل: قوات الاحتلال تعتقل أربعة أشقاء وثلاثة نشطاء أجانب





وأوضح الجبور أن الاعتقال يأتي عقب تصديهم لمحاولات المستوطنين بناء خيام، كما أصيب عشرة مواطنين برضوض وكدمات عولجوا ميدانياً، بعد الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين.









رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنو مستوطنتي (متسبي يائير) و(أبناء يعقوب داليا) تحت حماية جنود الاحتلال، اليوم الأربعاء، على المواطنين في قرية أم الاخوص بمسافر يطا جنوب الخليل، عقب تصدي المواطنين لمحاولة المستوطنين بناء خيام على أراضيهم.وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء إبراهيم، ومحمد، ومحمود، ويوسف جهاد إبراهيم عبد أبو صبحة، وثلاثة نشطاء أجانب من بينهم الناشط الإسرائيلي ضد الاستيطان ياهيلي.