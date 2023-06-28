زعارير: شعبنا الصامد يقف سدًا منيعًا في وجه الاحتلال ومخططات تهويد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنهنأ النائب باسم زعارير شعبنا الفلسطيني ومقاومته وأسراه والمرابطين في الأقصى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما توجه بالتهنئة لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وللأمتين العربية والإسلامية.وأكد زعارير على أن "مقاومة شعبنا تقف سداً منيعاً في وجه الاحتلال ومحاولة السيطرة على الأرض الفلسطينية وتضييع حقوق الشعب الفلسطيني"، مرسلاً لها التهنئة بالعيد.وبعث "بالتهنئة والتبريكات للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك الذين يقفون في وجه محاولات التهويد والسيطرة على المسجد من قبل الاحتلال"، كما هنأ الأسرى في سجون الاحتلال.