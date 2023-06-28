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الخرطوم: اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بأول أيام عيد الأضحى

الخرطوم: اشتباكات بين الجيش والدعم السريع بأول أيام عيد الأضحى
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، في العاصمة الخرطوم، في أول أيام عيد الأضحى، رغم إعلان هدنة من الطرفين خلال اليوم.

وأفاد وسائل إعلام محلية بأن اشتباكات عنيفة تجددت جنوب العاصمة الخرطوم بـ"أسلحة ثقيلة وخفيفة".

ونفذ الطيران الحربي ضربات جوية على أهداف متفرقة في الخرطوم، بالتزامن مع سماع دوي مضادات أرضية وتصاعد ألسنة اللهب والدخان في سماء المناطق المستهدفة.

فيما قصف الطيران الحربي تجمعات قوات الدعم السريع في محيط كبري "الحلفايا" بمدينة بحري شمالي الخرطوم، كما قصفت قوات الجيش أيضاً بالمدفعية الثقيلة تجمعات كبيرة للدعم السريع بمدينة أم درمان غرب العاصمة.

يأتي ذلك، فيما أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء أمس الثلاثاء، عن وقف إطلاق النار من جانب واحد في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومساء الإثنين، أعلن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن "هدنة من جانب واحد بمناسبة عيد الأضحى تستمر على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء".

وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي، مما أسفر عن مقتل ألفي شخص على الأقل، وفقًا لتقديرات يرى خبراء أنها أقل بكثير من الواقع، إضافة إلى نزوح ولجوء ملايين المواطنين.

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