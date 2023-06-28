لليوم الـ11.. ثلاثة أسرى إداريين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن ثلاثة أسرى إداريين من الخليل، يواصلون في زنازين سجن (عوفر)، إضرابهم المفتوح عن الطعام، منذ 11 يوماً، رفضا لاعتقالهم الإداري.والأسرى المضربون هم: أنس إبراهيم شديد (26 عاماً)، والمحامي محمود عبد الحليم تلاحمة (32 عاماً)، وعبد الله محمد عبيدو (36 عاما).وأوضحت الهيئة، أن الأسير شديد، تعرض للاعتقال ثلاث مرات سابقاً بواقع ثلاث سنوات، وجميعها اعتقالات إدارية، خاض خلالها إضرابين عن الطعام، الأول عام 2016، واستمر لمدة 90 يوماً، والثاني لمدة 25 يوماً، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر، خلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف.أما عن حال الأسير تلاحمة، فهو محامٍ وأسير سابق أمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، علما أنه متزوج وأب لطفلين، وهو معتقل منذ 22 آذار/ مارس 2023، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة أشهر، وخلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة رفضت الاستئناف.ولفتت إلى أن المعتقل عبيدو هو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال خمس سنوات ونصف، جلها رهن الاعتقال الإداريّ، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر أيار/ مايو 2023، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر.ويأتي إضراب الأسرى الثلاثة مع استمرار تصاعد جريمة الاعتقال الإداري منذ العام المنصرم، وخلال العام الجاري، فقد وصل عدد المعتقلين الإداريين وفق آخر المعطيات، 1083 معتقلاً بينهم 17 طفلاً، وثلاث أسيرات.