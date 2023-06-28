السعودية: أكثر من 1000 حالة إجهاد حراري بين الحجاج

سجلت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، أكثر من 1000 حالة إجهاد حراري بين الحجاج في المشاعر المقدسة.



بدورها، جددت وزارة الصحة السعودية تحذير الحجاج من التعرض لأشعة الشمس مباشرة وعدم الوقوف في صفوف الانتظار طويلاً.



كما أوضحت أعراض الإجهاد الحراري، مشيرة إلى أنها تشمل الصداع والغثيان والدوخة والضعف والتهيج والعطش والتعرق الشديد وارتفاع حرارة الجسم وقلة إنتاج البول، وفق ما نقل موقع (العربية).



كما طالبت الوزارة، ضيوف الرحمن اليوم عبر حسابها في (تويتر) بعدم الإجهاد والإكثار من شرب الماء البارد حال الإصابة وإزالة الملابس غير الضرورية بما فيها الأحذية والجوارب، وتبريد المصاب بالكمادات الباردة، والاتصال برقم بوزارة الصحة على الرقم 937.





رام الله - دنيا الوطن