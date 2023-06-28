إعلام إسرائيلي: أكثر من 100 طيار في الاحتياط يهددون بالتوقف عن العمل

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بأن أكثر من 100 طيار في الاحتياط، هددوا بالتوقف عن العمل إذا استمر تشريع قانون الإصلاحات القضائية الذي تروج له حكومة بنيامين نتنياهو.وكانت (القناة 12) الإسرائيلية أمس الثلاثاء، أكدت بأن المئات من جنود الاحتياط في الوحدة العملياتية لسلاح الجو، قرروا عصيان الخدمة حتى يتم وقف التشريعات القضائية.في السياق نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن قادة الاحتجاج على الإصلاح القضائي، بأنهم يعتزمون تنظيم مظاهرة في تل أبيب، يوم الاثنين المقبل.كما نقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، رده على المظاهرات أمام منزل وزير القضاء، ياريف ليفين في موديعين.وقال بن غفير: إن أعمال الشغب الفوضوية التي يحدث فيها حرق الإطارات وإغلاق الطرق بأسلاك شائكة أمام منزل ياريف ليفين غير مقبولة".وأضاف: "نعم لحرية الاحتجاج، ولا للعنف والفوضوية، المهم أن الشرطة تصرفت وتعمل على اعتقال الفوضويين، لكن لا شك في أنه لو كانت أعمال الشغب يمينية لكان قد تم اعتقال العشرات ولحرص المستشار القانوني على اعتقالهم حتى نهاية الإجراءات، ولسوء الحظ فإن حفنة من المشاغبين يشلّون إسرائيل بدعم من المستشار القانوني غالي بيهراف ميارا".