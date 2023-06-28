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الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيرة قادمة من الأراضي السورية

الثالثة خلال شهر.. الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيرة قادمة من الأراضي السورية
طائرة مسيرة أسقطها الجيش الأردني قادمة من الأراضي السورية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الأردني اليوم الأربعاء، أنه أسقط طائرة مسيرة ثالثة خلال الشهر الحالي، قادمة من الأراضي السورية.

ونقلت قناة (المملكة) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وبين المصدر أنه جرى التعامل مع الطائرة المسيرة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد على أن القوات المسلحة وفي مختلف الظروف والمناسبات في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية العملياتية، مشدداً على أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

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