شؤون فلسطينية

بحر يزور عائلات الشهداء القادة لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك

بحر يزور عائلات الشهداء القادة لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك
جانب من الزيارة
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد برلماني برئاسة د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بغزة وبمشاركة النائب محمد فرج الغول، والأمين العام ثروت البيك، والأمناء المساعدون عامر الغصين وعبد القادر أبو النور، زار عددًا من عائلات الأسرى والشهداء القادة، لتهنئتهم بحلول عيد الأضحى المبارك.

وشملت الزيارة عائلة الشهيد الشيخ أحمد ياسين، وعائلة الشهيد النائب سعيد صيام، وعائلة خنساء فلسطين النائب مريم فرحات، وعائلة المرحوم النائب جمال سكيك، وعائلة القائد حسن شمعة، وعائلة الشهيد القائد عبد العزيز الرنتيسي، وعائلة الشهيد القائد أحمد الجعبري، وعائلة الشهيد القائد إسماعيل أبو شنب.

وهنأ د. بحر أهالي الشهداء بعيد الأضحى المبارك، متمنياً أن يعيده الله عليهم وعلى شعبنا وأمتنا بالخير باليمن والبركات، وأن نحتفل بالعيد القادم في ساحات المسجد الأقصى عزيزاً محرراً.

وأكد على المضي على درب الشهداء والوفاء لدمائهم ونهجهم، مشيداً بما قدموا في سبيل نصرة القضية الفلسطينية.

من جانبهم، رحبت العائلات بزيارة الوفد البرلماني برئاسة د.بحر، التي تؤكد على وفاء نواب الشعب الفلسطيني للشهداء القادة والمضي على طريقهم طريق الحرية والكرامة.

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