تزامناً مع العيد.. موافقة على تنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف بالسويد





جاء ذلك بعدما أدى تحرّك من هذا القبيل خارج مقر السفارة التركية في كانون الثاني/يناير الماضي، إلى خروج تظاهرات استمرت أسابيع ورافقتها دعوات لمقاطعة المنتجات السويدية، بينما عطّلت مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.





وأحرق المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان، في كانون الثاني/يناير الماضي، مصحفا أمام السفارة التركية في ستوكهولم بحضور عناصر الشرطة، مما استدعى موجة إدانات في العالم الإسلامي.

وحدثت الواقعة ضمن احتجاجات على عرقلة تركيا انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (فرانس برس)، بأن الشرطة السويدية، منحت تصريحاً لتنظيم تظاهرة يخطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي اليوم الأربعاء، وذلك تزامنا مع بدء عيد الأضحى.وجاء الضوء الأخضر، بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية حظرا أعلنته الشرطة على الاحتجاجات التي تنظّم لإحراق المصحف.