تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يهنئ أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى





وشدد على ضرورة نبذ الخلافات والمشاحنات، والتسامح والمحبة، كما أكد على أهمية مد يد العون والمساعدة للفقراء والمساكين من أبناء شعبنا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها وتفشي البطالة.



واختتم الوادية تصريحه بالتأكيد على أنه بالوحدة الوطنية والتماسك ورص الصفوف سنهزم كل المؤامرات وسنجتاز كل الصعاب والتحديات، متمنيًا لشعبنا عيدًا سعيدًا.



رام الله - دنيا الوطنهنأ تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة برئاسة الدكتور/ ياسر الوادية، عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس التجمع أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة وقد تحررت فلسطين الحبيبة من الاحتلال، واستعاد شعبناحقوقه ووحدته الوطنية.وقال الدكتور ياسر الوادية في تصريح صحفي صادر عن مكتبه: يأتي هذا العيد في ظل أوضاع صعبة ومأساوية يمر بها شعبنا الفلسطيني في فلسطين المحتلة نتيجة عدوان الاحتلال المستمر وعمليات القمع والإرهاب التي تشنها قواته في مختلف محافظاتالوطن الشمالية والجنوبية على مسمع ومرأى العالم الذي لم يحرك ساكنًا، وهذا يتطلب من شعبنا رص الصفوف والتكاتف والتعاضد والتماسك وتفويت الفرصة على أعدائنا، مؤكدًا أن شعبنا الذي ضرب أروع أمثال التحدي والصمود لن يتنازل عن حقوقه ولن يرضخ لمخططات الاحتلال.ووجه الوادية رسالة لشعبنا دعا فيها إلى التلاحم والتكافل الاجتماعي لمواجهة تداعيات الحصار الظالم المفروض على شعبنا.