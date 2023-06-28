قيادي بحماس: تصاعد عمليات المقاومة في الضفة يبعث برسائل قوية موجهة للاحتلال

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حسين أبو كويك، إن تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية، يبعث برسائل قوية موجهة للاحتلال.





وأكد أبو كويك في تصريح صحفي، أن "شعبنا مصر على مواصلة مقاومته ونضاله ضد المحتل".



وأوضح أبو كويك أن شعبنا يدافع عن نفسه وأرضه ومقدساته، وصولاً إلى تحرره الكامل من هذا الاحتلال، مضيفاً أن "كل أساليب القمع والإرهاب التي يمارسها المحتل لن تدفع شعبنا للاستسلام أو التسليم بالواقع الاحتلالي والتهويدي للمقدسات".



رام الله - دنيا الوطن