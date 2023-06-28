استهدفت مطعماً.. ضربة صاروخية روسية تقتل ثمانية أشخاص شرق أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنقُتل ثمانية أشخاص وأصيب 56 آخرون، في ضربة صاروخية روسية استهدفت مطعماً في مدينة كراماتورسك شرق أوكرانيا.ووفق جهاز طوارئ الدولة الأوكراني، فقد أشار عبر حسابه على (تلغرام)، إلى أنه "تم انتشال جثث 8 قتلى، بينهم 3 أطفال، من تحت ركام المبنى المدمّر"، وفق (سكاي نيوز) عربية.وأظهرت لقطات فيديو نشرها بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك سيارات الطوارئ وهي تندفع باتجاه موقع الهجوم وفرق إنقاذ في معدات واقية تنتشر في هيكل المبنى المحطم.وتقع بلدة كراماتورسك إلى شمال منطقة دونيتسك، بإقليم دونباس، وتعد هدفا رئيسيا محتملا في أي تقدم روسي غربا للاستيلاء على المنطقة بأكملها.