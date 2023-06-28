نحو 5000 أسير فلسطيني محرومون من مشاركة عائلاتهم العيد

رام الله - دنيا الوطنفي أول أيام عيد الأضحى المبارك، استذكر نادي الأسير، الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال والمحرمين من مشاركة عائلاتهم فرحة الأعياد والمناسبات الدينية.وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن نحو 5000 أسير يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم 160 طفلا، و30 أسيرة، و1083 اسيرا إداريا.وأضاف، أن 23 أسيرا من الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" داخل سجون الاحتلال، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك 11 أسيرا من المحررين، الذين اعتقلوا منذ ما قبل أوسلو، وحرروا عام 2011 ، وأعيد اعتقالهم عام 2014.