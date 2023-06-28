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دولي

تايوان ترصد سفينتين حربيتين روسيتين قبالة سواحلها الشرقية

تايوان ترصد سفينتين حربيتين روسيتين قبالة سواحلها الشرقية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
رصدت تايوان سفينتين حربيتين تقول إنهما روسيتين، قبالة الساحل الشرقي للجزيرة أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان لها، إنها أرسلت طائراتها وسفنها لمراقبة الوضع، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأوضحت بأن الفرقاطتين أبحرتا في اتجاه شمالي قبالة الساحل الشرقي لتايوان ثم "غادرتا منطقة ردنا" في اتجاه جنوبي شرقي قبالة مدينة سواو الساحلية التي تضم قاعدة بحرية تايوانية رئيسية.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية، بأن كتيبة من السفن التابعة لأسطول المحيط الهادي الروسي قد دخلت الأجزاء الجنوبية من بحر الفلبين "لأداء مهام في إطار ممر بحري بعيد المدى".

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