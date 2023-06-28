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مصر: تسعة قتلى إجمالي ضحايا انهيار عقار في الإسكندرية

مصر: تسعة قتلى إجمالي ضحايا انهيار عقار في الإسكندرية
مكان انهيار عقار في الإسكندرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع إجمالي عدد ضحايا انهيار عقار في مدينة الإسكندرية بمصر، إلى تسعة قتلى، بالإضافة إلى خمسة مصابين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من انتشال أربع جثث جديدة من أسفل العقار المنهار مساء الثلاثاء، ليرتفع عدد القتلى إلى تسعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه جهات التحقيق في الإسكندرية، حبس مالك العقار المنهار، وكذلك المقاول الذي تبين قيامه بتعبئة الطابق الأخير رغم صدور قرار إزالة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت جهات التحقيق في الإسكندرية، ثلاث تهم لمالك العقار والمقاول، وهم: القتل الخطأ والإصابة الخطأ وكذلك البناء بدون ترخيص ما تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وانهيار العقار، وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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