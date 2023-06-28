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دولي

تفاصيل اتصال هاتفي بين بلينكن وكوهين بشأن الأوضاع في الضفة

تفاصيل اتصال هاتفي بين بلينكن وكوهين بشأن الأوضاع في الضفة
وزيرا الخارجية الأميركي والإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
عبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال اتصال مع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن بلينكن حث جميع الأطراف على العمل معا من أجل "تهدئة الوضع".

ووفق زعم وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن كوهين، قال في محادثات مع بلينكن، إن إسرائيل ستتخذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي حث أمس الثلاثاء جميع الأطراف إلى "الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى إذكاء التوترات وحث على ضبط النفس للحد من التوتر ومنع المزيد من التصعيد".

وقال روبرت وود، نائب السفير الأميركي في الأمم المتحدة، أثناء اجتماع مجلس الأمن، إن واشنطن ستعمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية للحد من التوتر واستعادة الثقة في محاولة لتهيئة الظروف لإعادتهما إلى المحادثات.

وقال وود: "ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتضمنن النشاط الاستيطاني وعمليات الطرد وهدم منازل الفلسطينيين والإرهاب والتحريض على العنف، فجميعها لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع أكثر".

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