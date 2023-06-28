صور.. 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب الأقصى















رام الله - دنيا الوطنأدى أكثر من 100 ألف مصلٍ، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.وتزامنت تكبيرات العيد في أول أيام العيد، مع حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال بحق المصلين أثناء خروجهم من الأقصى.وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، قد أعلن موعد صلاة العيد لهذا العام 1444هـ هو الساعة السادسة وعشر دقائق صباحا، حسب التوقيت الصيفي.وناشد المفتي العام، المواطنين بضرورة زيارة بيوت وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى والمحتاجين، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، ما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين.