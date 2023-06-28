مباشر | حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم

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حجاج بيت الله الحرام يبدأون بطواف الإفاضة في المسجد الحرام

حجاج بيت الله الحرام يبدأون بطواف الإفاضة في المسجد الحرام
حجاج بيت الله الحرام يبدأون بطواف الإفاضة
رام الله - دنيا الوطن
بدأ الحجاج اليوم الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى العاشر من شهر ذي الحجة، بطواف الإفاضة في المسجد الحرام.

وكانت أفواج الحجاج قد قامت منتصف الليل وقبل فجر أول أيام عيد الأضحى، بالتحرك من مشعر مزدلفة، متوجهين إلى منى لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة.

ورمى ضيوف الرحمن الجمرة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات.

وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر حيث يبدأون بنحر هديهم، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.

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