في أول أيام العيد.. الاحتلال يعتقل مواطنيْن في القدس ورام الله

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قوات الاحتلال في مصلى باب الرحمة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شاباً أثناء تواجده في باحات المسجد الأقصى المبارك، واحتجزت عددا آخر بمدينة القدس، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من باحات المسجد الأقصى، دون معرفة هويته بعد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجز شبانا أثناء مرورهم في طريق الواد بالقدس، وآخرين في طريق المجاهدين، ودققت في هوياتهم، وآخرين في طريق باب حطة، وفتشتهم.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، على الحاجز العسكري الذي تقيمه عند مدخل بلدة عطارة شمالا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد داوود عبد الله حماد (38 عاما)، أثناء محاولته المرور بمركبته على الحاجز المذكور.

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