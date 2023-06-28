تفاصيل طقس فلسطين حتى رابع أيام عيد الأضحى

رام الله - دنيا الوطنأوضحت دائرة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس فلسطين هذا الأسبوع، حيث يكون صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يكون طقس فلسطين هذه الليلة صافياً ولطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة خفيف ارتفاع الموج.ويوم الخميس يكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة يكون صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم السبت يكون صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، الرياح إلى جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.