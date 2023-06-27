حسين الشيخ: بن غفير مكانه قفص الاعتقال ووجوده خارجه خطر على القيم الإنسانية





جاء ذلك بعدما كشف فيه موقع (واي نت) الإسرائيلي، سبب المواجهة، بين بن غفير ووزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، التي جاءت خلال نقاش أمني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.



وقال الموقع إن بن غفير أبدى غضبه، بعد اتصالين، الأول أجراه الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بالرئيس محمود عباس، والثاني، وزير الجيش، بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ.



ووصف بن غفير خلال جلسة النقاش، بحضور رئيس جهاز (شاباك) رونين بار، وكبار الضباط، الشيخ بـ "الإرهابي"، مشيرًا إلى أنه أسير محرر قضى 10 سنوات في السجون الإسرائيلية بهذه التهمة.



وقال بن غفير: "إرهابي مدان قضى 10 سنوات في السجن، ونقدم له الاعتذار؟، هل نحن بحاجة للاعتذار لمن يدفع رواتب للإرهابيين؟". وفق تعبيره.



وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين بن غفير، من جهة، وغالانت وبار من جهة أخرى بسبب دفاع الأول عن هجمات المستوطنين التي ركزت الجلسة عليها، وفق ما نقلت صحيفة (القدس) المحلية.



وتساءل بن غفير: لمدة أسبوع وأنا أطالب بعقد (كابنيت) بعد عملية عيلي ولم يتم الاستجابة، وفي غضون يوم واحد وجدت نفسي في نقاش عاجل بسبب المستوطنين.



ورفض غالانت ورئيس (شاباك) وقادة الأجهزة الأمنية، التقليل من خطورة هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة، فيما قال نتنياهو إنه تضر بشرعية إسرائيل في العالم ويجب العمل ضدها ووقفها.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، "مكانه قفص الاعتقال ووجوده خارج القفص خطر على القيم الإنسانية".