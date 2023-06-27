جيش الاحتلال: لا توجد بنية تحتية لتصنيع صواريخ بالضفة وهذا هو "التهديد الرئيسي"
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد بنية تحتية لتصنيع صواريخ بالضفة الغربية.
ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فإن "التهديد الرئيسي للجيش في الضفة هو عمليات إطلاق النار من سيارات مُسرعة وتفجير عبوات ناسفة ضد اليات قوات الجيش".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن جيش الاحتلال حول إطلاق الصواريخ من جنين: "نأخذ التهديد على محمل الجد".
وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، الاثنين، إن الجيش يدرس توسيع عملياته العسكرية في مناطق شمال الضفة، خصوصاً في جنين.
وأوضحت قناة (كان) أن هذه العملية تستهدف معامل الإنتاج سواء كانت تلك التي تستخدم لتصنيع العبوات الناسفة أو الصواريخ المحلية، بعد محاولة لإطلاق صاروخ من جنين أمس الاثنين.
ولفتت القناة، إلى أن إطلاق الصاروخ يشكل تحدياً حتى وإن فشلت العملية، مشيرةً إلى أن "المؤسسة الأمنية تواصل التحقيق في الحدث للوصول للقائمين على محاولة إطلاقه".
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