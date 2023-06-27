جيش الاحتلال: لا توجد بنية تحتية لتصنيع صواريخ بالضفة وهذا هو "التهديد الرئيسي"

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن جيش الاحتلال حول إطلاق الصواريخ من جنين: "نأخذ التهديد على محمل الجد".

وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، الاثنين، إن الجيش يدرس توسيع عملياته العسكرية في مناطق شمال الضفة، خصوصاً في جنين.





وأوضحت قناة (كان) أن هذه العملية تستهدف معامل الإنتاج سواء كانت تلك التي تستخدم لتصنيع العبوات الناسفة أو الصواريخ المحلية، بعد محاولة لإطلاق صاروخ من جنين أمس الاثنين.



