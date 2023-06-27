مباشر | حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم

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حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم

حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم
حجاج بيت الله الحرام يفرون إلى مزدلفة
رام الله - دنيا الوطن
بدأ حجاج بيت الله الحرام، بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة، بالنفير إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم.

وودع الحجاج مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام في مزدلفة، والذي تهيأ لاستقبالهم بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات.

ويستقبل مساء اليوم "مسجد المشعر الحرام" بمشعر مزدلفة، حجاج بيت الله بعد الانتهاء من الوقوف على صعيد عرفات الطاهر.

وتعتبر "مزدلفة" ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج، حيث تقع بين مشعري منى وعرفات، ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، ويجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات في منى، ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.

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