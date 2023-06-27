تفاصيل طقس فلسطين في أول أيام عيد الأضحى المبارك

أوضحت دائرة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس فلسطين يوم غدٍ الأربعاء، والذي يصادف أول أيام عيد الأضحى المبارك صافياً بوجه عام.



ويكون طقس فلسطين صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود ثلاث درجات مئوية.











وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطن