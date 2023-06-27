غالانت: أحبطنا بنية تحتية لحزب الله وفيلق القدس عملت على غسيل الأموال بعملات رقمية

كما نقلت قناة (كان) عن غالانت قوله: إن "من يمول أو يقيم علاقة مالية مع نشطاء إرهابيين عليه أن يعلم أنه هدف لنا مثل من يوجه العمليات".





وتابع: "إيران تمول الإرهاب وتدربه وتنشره ضدنا وضد العديد من دول العالم بشكل مباشر أو من خلال أذرعها"، وفق تعبيره.



