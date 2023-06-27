غالانت: أحبطنا بنية تحتية لحزب الله وفيلق القدس عملت على غسيل الأموال بعملات رقمية
قال وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، اليوم الثلاثاء، إنه تم إحباط بنية تحتية لـ (حزب الله) و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأضاف وفق ما نقلت إذاعة الجيش، بأن هذه البنية التحتية عملت على "غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية لأغراض إرهابية"، وفق زعمه.
كما نقلت قناة (كان) عن غالانت قوله: إن "من يمول أو يقيم علاقة مالية مع نشطاء إرهابيين عليه أن يعلم أنه هدف لنا مثل من يوجه العمليات".
وتابع: "إيران تمول الإرهاب وتدربه وتنشره ضدنا وضد العديد من دول العالم بشكل مباشر أو من خلال أذرعها"، وفق تعبيره.
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