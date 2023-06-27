مباشر | حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى مزدلفة بعد أداء ركن الحج الأعظم

دولي

غالانت: أحبطنا بنية تحتية لحزب الله وفيلق القدس عملت على غسيل الأموال بعملات رقمية

غالانت: أحبطنا بنية تحتية لحزب الله وفيلق القدس عملت على غسيل الأموال بعملات رقمية
وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، اليوم الثلاثاء، إنه تم إحباط بنية تحتية لـ (حزب الله) و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف وفق ما نقلت إذاعة الجيش، بأن هذه البنية التحتية عملت على "غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية لأغراض إرهابية"، وفق زعمه.

كما نقلت قناة (كان) عن غالانت قوله: إن "من يمول أو يقيم علاقة مالية مع نشطاء إرهابيين عليه أن يعلم أنه هدف لنا مثل من يوجه العمليات".

وتابع: "إيران تمول الإرهاب وتدربه وتنشره ضدنا وضد العديد من دول العالم بشكل مباشر أو من خلال أذرعها"، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

غالانت: أحبطنا بنية تحتية لحزب الله وفيلق القدس عملت على غسيل الأموال بعملات رقمية

غالانت: أحبطنا بنية تحتية لحزب الله وفيلق القدس عملت على غسيل الأموال بعملات رقمية

للمرة الأولى.. فرنسا تجري اختباراً على صاروخ فرط صوتي

للمرة الأولى.. فرنسا تجري اختباراً على صاروخ فرط صوتي

بسبب التشريعات القضائية.. جنود احتياط بسلاح الجو الإسرائيلي يقررون عصيان الخدمة

بسبب التشريعات القضائية.. جنود احتياط بسلاح الجو الإسرائيلي يقررون عصيان الخدمة

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعتزم زيارة الصين بعد تلقيه دعوة رسمية

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعتزم زيارة الصين بعد تلقيه دعوة رسمية

جيش الاحتلال يعلن هوية جندي قتل الليلة الماضية

جيش الاحتلال يعلن هوية جندي قتل الليلة الماضية

روسيا تسقط ملاحقات (فاغنر) والأخيرة تحضر لتسليم معداتها للجيش

روسيا تسقط ملاحقات (فاغنر) والأخيرة تحضر لتسليم معداتها للجيش

الولايات المتحدة توقف تمويل الجامعات الإسرائيلية في الضفة

الولايات المتحدة توقف تمويل الجامعات الإسرائيلية في الضفة

الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا

الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع روسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

يوم عرفة.. تعرف على موعد أذان المغرب اليوم في فلسطين

يوم عرفة.. تعرف على موعد أذان المغرب اليوم في فلسطين

رداً على نتنياهو.. الديمقراطية تدعو السلطة لمغادرة سياسة التردد والرهانات الفاشلة

رداً على نتنياهو.. الديمقراطية تدعو السلطة لمغادرة سياسة التردد والرهانات الفاشلة

نقابة الصحفيين تستنكر اعتقال الاحتلال للزميل الصحفي محمد منى

نقابة الصحفيين تستنكر اعتقال الاحتلال للزميل الصحفي محمد منى

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإسرائيلي

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإسرائيلي

الحركة الإسلامية في القدس تدعو لإعمار الأقصى طوال أيام العيد

الحركة الإسلامية في القدس تدعو لإعمار الأقصى طوال أيام العيد

إعلام إسرائيلي: اتصال هاتفي بين غالانت وحسين الشيخ

إعلام إسرائيلي: اتصال هاتفي بين غالانت وحسين الشيخ

&quot;الديمقراطية&quot; تدعو لتشكيل فصائل المقاومة الوطنية بالقرى والبلدات لمواجهة المستوطنين

"الديمقراطية" تدعو لتشكيل فصائل المقاومة الوطنية بالقرى والبلدات لمواجهة المستوطنين

غنيم يستقبل نائبة مدير بنك الاستثمار الأوروبي ويبحث الاهتمام المشترك في قطاع المياه

غنيم يستقبل نائبة مدير بنك الاستثمار الأوروبي ويبحث الاهتمام المشترك في قطاع المياه

منوعات

ماذا قال ساويرس بعد زيارته لعادل إمام؟

ماذا قال ساويرس بعد زيارته لعادل إمام؟

بمبلغ صادم.. هيفاء وهبي تتألق بفستان أنيق

بمبلغ صادم.. هيفاء وهبي تتألق بفستان أنيق

محمود حافظ: فيلم أصل الحكاية يروي حكايتنا في الغرف المظلمة

محمود حافظ: فيلم أصل الحكاية يروي حكايتنا في الغرف المظلمة

&quot;جمدت بويضاتي&quot;.. ديمة بياعة تكشف لأول مرة سبب زيادة وزنها

"جمدت بويضاتي".. ديمة بياعة تكشف لأول مرة سبب زيادة وزنها

سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة عبر تويتر

سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة عبر تويتر

شاهد.. كواليس مُبهجة من تصوير فيلم &quot;ع الزيرو&quot; لمحمد رمضان

شاهد.. كواليس مُبهجة من تصوير فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان

بالصور.. ظهور نادر لزوجة أمير كرارة وأبنائه

بالصور.. ظهور نادر لزوجة أمير كرارة وأبنائه

بالفيديو.. مفاجأة غير متوقعة لنيكول سابا بعيد ميلادها

بالفيديو.. مفاجأة غير متوقعة لنيكول سابا بعيد ميلادها

بيومي فؤاد يخرج عن صمته ويعلق على تشبيهه بحسن حسني

بيومي فؤاد يخرج عن صمته ويعلق على تشبيهه بحسن حسني

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

عربي

انتشال ثالث ضحايا انهيار مبنى الإسكندرية

انتشال ثالث ضحايا انهيار مبنى الإسكندرية

الحجاج يتوافدون إلى عرفات لأداء &quot;الركن الأعظم&quot;

الحجاج يتوافدون إلى عرفات لأداء "الركن الأعظم"

حزب الله يُعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

حزب الله يُعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

الصحة المصرية تعلن حصيلة لمصابي العقار المنهار

الصحة المصرية تعلن حصيلة لمصابي العقار المنهار