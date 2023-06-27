للمرة الأولى.. فرنسا تجري اختباراً على صاروخ فرط صوتي





ويقوم عدد قليل من الدول، من بينها الصين وروسيا والولايات المتحدة بتطوير هذه التكنولوجيا أو نشرها.



وأطلق الصاروخ الفرنسي من مركبة تسمح بأخذ مقاييس دقيقة، وحلق في جنوب فرنسا في ساعة متأخرة الإثنين، وفق ما قال المصدر لوكالة فرانس برس.



وأصدرت فرنسا تحذيرا يشمل مسارا من 2000 كلم لحركة النقل الجوي والبحري قبيل عملية الإطلاق، فيما شوهد أثر أبيض في الجو من الأرض ليل الإثنين، بحسب وسائل إعلام محلية.



رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (فرانس برس) عن مصدر مطلع قوله، إن فرنسا أجرت مساء أمس الاثنين تجربة على صاروخ فرط صوتي قادر على الإفلات من الرصد بفضل مساره الذي لا يمكن التكهن به، وذلك للمرة الأولى.والصاروخ "في ماكس" يمكن أن تصل سرعته إلى أكثر من 6000 كلم بالساعة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.