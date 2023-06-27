مباشر | حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات

عربي

مصر: ارتفاع عدد ضحايا المنزل المنهار في الإسكندرية إلى 5

مصر: ارتفاع عدد ضحايا المنزل المنهار في الإسكندرية إلى 5
مبنى منهار في الإسكندرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع إجمالي عدد ضحايا المنزل المنهار في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إلى خمس وفيات وأربعة مصابين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، من انتشال الجثة الخامسة من ضحايا العقار، من تحت الأنقاض لشاب يدعى محمد حسين (28 عاماً)، بعد تمكنها من انتشال أربع جثث من تحت الأنقاض وهم مصطفى عثمان أبكر (22 عاماً) وحمدي السيد أحمد (40 عاما)، وعبد الله يوسف محفوظ وشخص مجهول الهوية.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات البحث عن الضحايا باستخدام عدد من المعدات، لتسهيل عمليات البحث أسفل لعقار المنهار.

يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه جهات التحقيق في الإسكندرية، حبس مالك العقار المنهار، وكذلك المقاول الذي تبين قيامه بتعبئة الطابق الأخير رغم صدور قرار إزالة، وذلك أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت جهات التحقيق في الإسكندرية، ثلاث تهم لمالك العقار والمقاول، وهم: القتل الخطأ والإصابة الخطأ وكذلك البناء بدون ترخيص ما تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وانهيار العقار، وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

أخبار ذات صلة

مصر: ارتفاع عدد ضحايا المنزل المنهار في الإسكندرية إلى 5

مصر: ارتفاع عدد ضحايا المنزل المنهار في الإسكندرية إلى 5

السعودية تُعلن عدد الحجاج هذا العام

السعودية تُعلن عدد الحجاج هذا العام

انتشال ثالث ضحايا انهيار مبنى الإسكندرية

انتشال ثالث ضحايا انهيار مبنى الإسكندرية

الحجاج يتوافدون إلى عرفات لأداء &quot;الركن الأعظم&quot;

الحجاج يتوافدون إلى عرفات لأداء "الركن الأعظم"

حزب الله يُعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

حزب الله يُعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

الصحة المصرية تعلن حصيلة لمصابي العقار المنهار

الصحة المصرية تعلن حصيلة لمصابي العقار المنهار

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تستنكر اعتقال الاحتلال للزميل الصحفي محمد منى

نقابة الصحفيين تستنكر اعتقال الاحتلال للزميل الصحفي محمد منى

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإسرائيلي

الرئيس عباس يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإسرائيلي

الحركة الإسلامية في القدس تدعو لإعمار الأقصى طوال أيام العيد

الحركة الإسلامية في القدس تدعو لإعمار الأقصى طوال أيام العيد

إعلام إسرائيلي: اتصال هاتفي بين غالانت وحسين الشيخ

إعلام إسرائيلي: اتصال هاتفي بين غالانت وحسين الشيخ

&quot;الديمقراطية&quot; تدعو لتشكيل فصائل المقاومة الوطنية بالقرى والبلدات لمواجهة المستوطنين

"الديمقراطية" تدعو لتشكيل فصائل المقاومة الوطنية بالقرى والبلدات لمواجهة المستوطنين

غنيم يستقبل نائبة مدير بنك الاستثمار الأوروبي ويبحث الاهتمام المشترك في قطاع المياه

غنيم يستقبل نائبة مدير بنك الاستثمار الأوروبي ويبحث الاهتمام المشترك في قطاع المياه

مركز مدى يستنكر اعتقال الصحفي محمد منى ويطالب بالإفراج الفوري عنه

مركز مدى يستنكر اعتقال الصحفي محمد منى ويطالب بالإفراج الفوري عنه

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والسيسي

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والسيسي

منوعات

ماذا قال ساويرس بعد زيارته لعادل إمام؟

ماذا قال ساويرس بعد زيارته لعادل إمام؟

بمبلغ صادم.. هيفاء وهبي تتألق بفستان أنيق

بمبلغ صادم.. هيفاء وهبي تتألق بفستان أنيق

محمود حافظ: فيلم أصل الحكاية يروي حكايتنا في الغرف المظلمة

محمود حافظ: فيلم أصل الحكاية يروي حكايتنا في الغرف المظلمة

&quot;جمدت بويضاتي&quot;.. ديمة بياعة تكشف لأول مرة سبب زيادة وزنها

"جمدت بويضاتي".. ديمة بياعة تكشف لأول مرة سبب زيادة وزنها

سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة عبر تويتر

سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة عبر تويتر

شاهد.. كواليس مُبهجة من تصوير فيلم &quot;ع الزيرو&quot; لمحمد رمضان

شاهد.. كواليس مُبهجة من تصوير فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان

بالصور.. ظهور نادر لزوجة أمير كرارة وأبنائه

بالصور.. ظهور نادر لزوجة أمير كرارة وأبنائه

بالفيديو.. مفاجأة غير متوقعة لنيكول سابا بعيد ميلادها

بالفيديو.. مفاجأة غير متوقعة لنيكول سابا بعيد ميلادها

بيومي فؤاد يخرج عن صمته ويعلق على تشبيهه بحسن حسني

بيومي فؤاد يخرج عن صمته ويعلق على تشبيهه بحسن حسني

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

عربي

انتشال ثالث ضحايا انهيار مبنى الإسكندرية

انتشال ثالث ضحايا انهيار مبنى الإسكندرية

الحجاج يتوافدون إلى عرفات لأداء &quot;الركن الأعظم&quot;

الحجاج يتوافدون إلى عرفات لأداء "الركن الأعظم"

حزب الله يُعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

حزب الله يُعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

الصحة المصرية تعلن حصيلة لمصابي العقار المنهار

الصحة المصرية تعلن حصيلة لمصابي العقار المنهار