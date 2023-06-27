مصر: ارتفاع عدد ضحايا المنزل المنهار في الإسكندرية إلى 5

ارتفع إجمالي عدد ضحايا المنزل المنهار في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إلى خمس وفيات وأربعة مصابين.





وتمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، من انتشال الجثة الخامسة من ضحايا العقار، من تحت الأنقاض لشاب يدعى محمد حسين (28 عاماً)، بعد تمكنها من انتشال أربع جثث من تحت الأنقاض وهم مصطفى عثمان أبكر (22 عاماً) وحمدي السيد أحمد (40 عاما)، وعبد الله يوسف محفوظ وشخص مجهول الهوية.



وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات البحث عن الضحايا باستخدام عدد من المعدات، لتسهيل عمليات البحث أسفل لعقار المنهار.



يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه جهات التحقيق في الإسكندرية، حبس مالك العقار المنهار، وكذلك المقاول الذي تبين قيامه بتعبئة الطابق الأخير رغم صدور قرار إزالة، وذلك أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



ووجهت جهات التحقيق في الإسكندرية، ثلاث تهم لمالك العقار والمقاول، وهم: القتل الخطأ والإصابة الخطأ وكذلك البناء بدون ترخيص ما تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وانهيار العقار، وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



رام الله - دنيا الوطن