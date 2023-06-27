عضو كنيست يُعلق على السماح لمواطني غزة بالسفر عبر مطار رامون

رام الله - دنيا الوطنأعرب عضو (كنيست) الإسرائيلي، ألموغ كوهين، عن استغرابه من نية حكومته السماح برحلات جوية لسكان غزة نحو تركيا، من خلال مطار "رامون".وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الوضع الذي يتمتع فيه سكان غزة برحلات جوية منخفضة التكلفة عبر إسرائيل بينما لا يزال الجنود الأسرى محتجزين لدى حماس هو وضع غير منطقي وغير أخلاقي"، وفق تعبيره.وكانت شركة "بكين تراڤل" للسياحة والسفر بغزة، أعلنت عن إجراءات السفر المقترحة لأهالي القطاع عبر مطار "رامون" الإسرائيلي، بعد موافقة سلطات الاحتلال.وقالت الشركة في بيان صحفي عبر صفحتها على (فيسبوك): "سيكون السفر عبر مطار رامون لأهالي غزة، للذين تتجاوز أعمارهم الـ 35 عامًا، ذكورًا وإناثًا، بشرط عدم وجود منع أمني لدى الجانب الإسرائيلي".وأضافت الشركة أنّ الرحلات ستُعقد كل يوم أربعاء، وفقًا للبرنامج التالي، الانتقالات من معبر بيت حانون/إيرز إلى مطار رامون والعكس، فيما سيكون حجز حجز تذاكر الطيران ذهابًا وعودةً وإصدار التصريح اللازم، لافتة إلى أن تكلفة الفرد هي 600 دولار.