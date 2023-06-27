الاحتلال يُقيم حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية بورين ويعتقل شابين شمال القدس

رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية بورين، جنوب نابلس.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز منعوا المركبات من الدخول إلى القرية أو الخروج منها.وفي السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على حاجزي حوارة وعورتا في محيط نابلس، واحتجزت عشرات المركبات.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين عند المدخل الشمالي لبلدة الرام، شمال القدس.وأفاد شهود عيان بأنه جرى اعتقال شابين، لم تعرف هويتهما بعد، خلال مواجهات اندلعت في المكان، فيما لم يبلغ عن إصابات.