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السعودية تُعلن عدد الحجاج هذا العام

السعودية تُعلن عدد الحجاج هذا العام
الحجاج في صعيد عرفات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ نحو مليون و800 ألف حاج، منهم نحو مليون و600 ألف حاج قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج لهذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 969,694 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 875,351 حاجَّةً.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة أوضحت الهيئة أن عدد الحجاج القادمين من الدول العربية بلغ 346,214 بنسبة 21 ٪ أما حجاج الدول الأسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت أعدادهم 1,056,317 بنسبة 63.5 ٪، بينما بلغ عدد حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 221,863 بنسبة 13.4 ٪، في حين بلغ عدد حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا والدول الأخرى غير المصنفة 36,521 بنسبة 2.1 ٪.

أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل 1,593,271 حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 60,813 حاجَّا عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 6.831 حاجًّا، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة بلغ سبع دول، ووصل عدد المستفيدين من هذه المبادرة إلى 242,272 حاجًّا وحاجة، وقد تم إنهاء إجراءات سفر جميع الحجاج المستفيدين من المبادرة بعد التحقق من الاشتراطات الصحية، وتم نقل أمتعتهم من بلدانهم إلى مقر إقامتهم مباشرة.

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