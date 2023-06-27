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دولي

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعتزم زيارة الصين بعد تلقيه دعوة رسمية

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعتزم زيارة الصين بعد تلقيه دعوة رسمية
خلال لقاء بين نتنياهو والرئيس الصيني - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو يعتزم زيارة الصين بعد تلقيه دعوة رسمية.

وكانت صحيفة (زمان يسرائيل) قالت أمس الاثنين، إن اتصالات متقدمة تجرى حالياً بين مكتب نتنياهو ومكتب الرئيس الصيني شي جين بينغ لترتيب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأولى لبكين منذ 6 سنوات، "في تحرك دبلوماسي قد يزعج الأمريكيين".

ونقلت عن مسؤولون كبار قولهم، بأن هدف الزيارة إشعار واشنطن بأن لدى نتنياهو خيارات سياسية أخرى في أعقاب مقاطعة إدارة بايدن له، "كما سيحاول دفع الصين للتوسط لإبرام اتفاق تطبيع مع السعودية".

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن العلاقات بين الإدارة الأميركية برئاسة بايدن وحكومة نتنياهو تشهد خلافات كبيرة.

وتقول إن الخلافات نشبت بسبب التشريعات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو لإقرارها، بالإضافة إلى الاستيطان في الضفة والقدس.

ولم يدع بايدن نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، رغم توليه منصبه كرئيس وزراء حكومة الاحتلال منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

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