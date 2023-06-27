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شؤون فلسطينية

بلدية غزة تكشف تفاصيل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

بلدية غزة تكشف تفاصيل استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى
بلدية غزة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
رام الله - دنيا الوطن
أنهت بلدية غزة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ستبدأ بتطبيق خطة خاصة للنظافة للعمل بشكل مكثف قبل وخلال العيد.

وقالت البلدية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تم تجهيز المسلخ البلدي لذبح الأضاحي، وفتح الحدائق لاستقبال المواطنين، وتوفير كميات كافية من المياه لسد احتياجات المدينة، والاستجابة لشكاوى المواطنين المختلفة على الرقم 115 وبوابات التوصل الأخرى، بالإضافة لعمل المنقذين البحريين على شاطئ البحر. 

وتشمل خطة النظافة العمل ابتداءً من يوم الثلاثاء (يوم الوقفة) بوردتين صباحية ومسائية وأخرى ليلية لتنظيف الأسواق، حيث ستبدأ الوردية الصباحية عملها من الساعة 30: 5 صباحاً وحتى الساعة 30: 11 لجمع النفايات من كافة أحياء المدينة.

فيما يبدأ عمل الوردية المسائية من الساعة 12 وحتى الساعة 6 مساءً ويكون عملها لترحيل النفايات إلى مكب النفايات في منطقة جحر الديك شرق المدينة، ثم تليها وردية ليلية تعمل من الساعة 9 ليلاً وحتى الساعة 6 من صباح يوم العيد وتعمل في مجال جمع وتنظيف الأسواق والشوارع الرئيسة في المدينة.

كما قامت البلدية بتجهيز المسلخ البلدي استعداداً لاستقبال ذبح الأضاحي من المؤسسات والجمعيات فقط طيلة أيام العيد، بالإضافة إلى منح نحو 50 ترخيصاً لأصحاب مزارع الماشية لذبح الأضاحي للمواطنين خلال فترة العيد في مسالخ مؤقتة في المزارع خلال فترة العيد فقط. 

وبخصوص توفير المياه، بينت البلدية أنه سيتم ضخ كميات كافية من المياه لتوفير احتياجات المواطنين والمدينة من المياه، كما ستعمل فرق الصرف الصحي لمعالجة أي طفح للشبكات في المدينة، كما سيتم فتح كافة الحدائق لاستقبال المواطنين لاسيما منتزه البلدية الرئيس في شارع عمر المختار، وحديقة الحيوان شرق حي الزيتون، وباقي الحدائق الأخرى في المدنية، كما سيعمل المنقذين البحريين على شاطئ البحر خلال أيام العيد خلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 8 مساءً. 

وفيما يتعلق بتنظيم الأسواق والشوارع وتنظيم الواجهة البحرية، أوضحت أنه سيتم العمل مع شرطة البلديات لضمان الحفاظ على حركة سير الأفراد والسيارات والحفاظ على سلامة المواطنين ومنع إغلاق الشوارع والأرصفة في المدينة، وكذلك سيتم متابعة العمل على الواجهة البحرية قبل العيد للحفاظ على نظام الواجهة وعدم التعدي على الأماكن العامة. 

ودعت بلدية غزة كافة المواطنين لضرورة إتباع الإرشادات المعلنة بالحفاظ على نظافة المدينة والالتزام بالذبح في المسالخ المؤقتة، وعدم إلقاء مخلفات الذبح في الشوارع وشبكات الصرف الصحي، وكذلك عدم إهدار المياه لتلافي نقصها، وأهمية الحفاظ على النظام وعدم إغلاق الشوارع والأرصفة.

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