نقابة الصحفيين تستنكر اعتقال الاحتلال للزميل الصحفي محمد منى

رام الله - دنيا الوطناستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي الزميل الصحفي محمد أنور منى "٤١ عاما" اليوم الثلاثاء، في مدينة نابلس.وحسب افادة زملاء الزميل منى الذي يعمل مصور في وكالة "سند" للأنباء فإن عملية الاعتقال جاءت بعد اقتحام جنود الاحتلال المدججين بالسلاح منزله وقاموا بترويع زوجته واطفاله وتنفيش منزله.وأدانت نقابة الصحفيين هذا العمل الاجرامي بحق الزميل منى والذي جاء بعد يوم واحد من احياء العالم لليوم العالمي لمناهضة التعذيب وقبل يوم من احتفال العالم بعيد الأضحى المبارك، في محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لتحدي كل القيم الانسانية والنيل من ارادة الزميل منى الذي تعتقله قوات الاحتلال الاسرائيلي للمرة السابعة وقضى ما يقارب سبع سنوات بشكل متقطع حيث كانت تعتقله قوات الاحتلال اداريا بدون محاكمة لفترات متفاوتة في انتهاك صارخ لكل المواثيق والاعراف الدولية.وطالبت نقابة الصحفيين كافة المنظمات الدولية والحقوقية والاتحاد الدولي للصحفيين الى استنكار هذه الجريمة والتدخل الفوري للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من اجل الافراج الفوري عن الزميل منى خاصة ان عملية الاعتقال جاءت بعد تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأونة الاخيرة من اعتداءاتها وجرائمها بحق الصحفيين الفلسطينيين مطالبة بضرورة التدخل العاجل من اجل توفير الحماية للصحفيين من اعتداءات الاحتلال ، والضغط على المحكمة الدولية لمواصلة التحقيق وملاحقة قتلة الزميلة شرين ابو عاقلة والزملاء احمد ابو حسين وياسر مرتجى.