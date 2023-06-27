تفاصيل اتصال هاتفي بين غالانت وحسين الشيخ





وفي السياق، قال غالانت إن "المؤسسة الأمنية تأخذ على محمل الجد العنف الذي استخدمته العناصر المتطرفة في المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة"، وأكد أن "إسرائيل ستعمل على تقديم الجناة إلى العدالة".



ويعد هذا التواصل هو الأول من نوعه بين غالانت والشيخ منذ تشكيل الحكومة اليمنية المتطرفة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو وشركاءه بن غفير وسموتريتش.



رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير الجيش الإسرائيلي، يؤاف غالانت، اليوم الثلاثاء، محادثة مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، لبحث الأوضاع الحالية.وكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، أن غالانت بحث مع الشيخ التوتر السائد في الضفة الغربية والتشارك في المساعي لتهدئة الأوضاع.