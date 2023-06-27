غنيم يستقبل نائبة مدير بنك الاستثمار الأوروبي ويبحث الاهتمام المشترك في قطاع المياه

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة المياه مازن غنيم في مكتبه اليوم الثلاثاء، نائبة مدير بنك الاستثمار الأوربي موبايا فيلوتي حيث تم مناقشة المشاريع التي يمولها بنك الاستثمار في قطاع المياه بشكل عام وتم نقاش التطورات في تمويل مشروع صرف صحي شمال شرق رام الله بشكل خاص.واكد غنيم اهمية هذا المشروع المتكامل الذي يخدم ١٤ بلدية وتجمع في منطقة شمال شرق رام الله يزيد عدد سكانها عن ٨٠ الف نسمة ويهدف تحسين خدمات الصرف الصحي في المنطقة والحد من الاثار السلبية لتدفق المياه العادمة في المنطقة والتي اصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للمواطنين في المنطقة وخاص منطقتي جفنا وعين سينيا بالإضافة الى اعادة استخدام المياه المعالجة واستخدام الطاقة المتجددة لتخفيف التكاليف التشغيلية والحد من انبعاثات الكربون انسجاما مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية للتكيف مع التغيرات المناخية.ووضع غنيم السيدة فيليوتي بخطط سلطة المياه لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في كافة المناطق الفلسطينية والاولويات حسب الخطة الاستراتيجية التي تعدها سلطة المياه 2024-2029 واكد اهمية جذب التمويل لهذا القطاع الحيوي والذي يعتبر من الاولويات القصوى للحكومة الفلسطينية.من جانبها، أكدت فيولوتي على اهتمام بنك الاستثمار في دعم وتمويل مشاريع المياه والصرف الصحي والتعاون المشترك مع سلطة المياه في تنفيذ خططها الهادفة الى تطوير قطاع المياه، ومؤكدة في الوقت ذاته على اهتمام البنك بتمويل هذا المشروع الذي بدا العمل به مع سلطة المياه منذ العام ٢٠١٩ وتم تحضير الدراسات الفنية وحساب التكاليف لتنفيذه ضمن خطة العام الحالي حيث سيتم رصد الميزانية.