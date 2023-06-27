مركز مدى يستنكر اعتقال الصحفي محمد منى ويطالب بالإفراج الفوري عنه

رام الله - دنيا الوطناستنكر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) اعتقال قوات الاحتلال الصحفي محمد أنور منى (41 عاما) فجر اليوم الثلاثاء بعد اقتحام منزله في مدينة نابلس.وأفادت سوسن أبو العلا زوجة الصحفي منى أن قوات الاحتلال قد أقدمت على مداهمة منزلهم في منطقة "زواتا" غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية نحو الساعة 3:30 من فجر اليوم الثلاثاء، وأمرتها بالدخول لغرفة مع أولادها ولم يفتشوا المنزل أو يصادروا أياً من مقتنياته، وبعد التأكد من هوية زوجها حقق معه الضابط لبضع دقائق ومن ثم قام باعتقاله.وأعرب مركز مدى عن إدانته لملاحقة الصحفيين الفلسطينيين والتي تكثفت بشكل واضح خلال الأيام الماضية في كافة مناطق الضفة، مطالباً بالإفراج الفوري عن الصحفي المعتقل.كما طالب بوقف هذه الانتهاكات بحق الصحفيين/ات وتوفير الحماية لهم واحترام حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.وجدد مركز (مدى) تنديده بكل ما يستهدف الصحافيين/ات من أعمال ملاحقة وانتهاكات مختلفة، وما يستهدف الحريات الإعلامية في فلسطين من اعتداءات لم تتوقف، داعياً المجتمع الدولي للضغط على حكومة إسرائيل لوقف التعدي على الحريات الإعلامية وملاحقة الصحفيين وإطلاق سراح الصحفي "منى" فوراً. وإلزام إسرائيل باحترام حرية الرأي والتعبير التي كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدولية، كما ويطالب بإلزامها بالتعامل مع الصحفيين الفلسطينيين ضمن هذا الإطار لضمان احترام حرية التعبير في الأراضي الفلسطينية.كما دعا المركز لمحاسبة مرتكبي الاعتداءات على الحريات الإعلامية، مجدداً دعوته للإطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون الإسرائيلية والذين ارتفع عددهم باعتقال الصحفي "منى" إلى 21 صحفي/ة.