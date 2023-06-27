دولي

روسيا تسقط ملاحقات (فاغنر) والأخيرة تحضر لتسليم معداتها للجيش

روسيا تسقط ملاحقات (فاغنر) والأخيرة تحضر لتسليم معداتها للجيش
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، إسقاط الملاحقات بحق قوات (فاغنر) العسكرية الخاصة، بقيادة يفغيني بريغوجين، التي أحدث تمردها الذي استمر 24 ساعة، بلبلة في الكرملين.

وقال جهاز الأمن الفدرالي (أف أس بي) الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية: "ثبُت أن المشاركين في التمرد وضعوا حدا لتحركاتهم الهادفة بوضوح لارتكاب جريمة".

وأوضح الجهاز أنه نظرا إلى هذه الظروف "تقرر وقف الملاحقات في 27 يونيو".

وذكر الكرملين أن المقاتلين، الذين شاركوا في التمرد، لن يحاكموا وسيسمح لهم بالعودة إلى قواعدهم، وذلك بموجب اتفاق أُبرم في وقت متأخر من يوم السبت الماضي ونزع فتيل الأزمة.

بدورها، كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن ثمة تحضيرات جارية لنقل المعدات العسكرية "الثقيلة" لمجموعة فاغنر إلى الجيش.

وقالت الوزارة في بيان: "هناك تحضيرات جارية لنقل المعدات العسكرية الثقيلة لفاغنر إلى وحدات من القوات المسلحة لروسيا الاتحادية".

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