انتشال ثالث ضحايا انهيار مبنى الإسكندرية

رام الله - دنيا الوطننجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، في انتشال ثالث جثة من ضحايا عقار شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول من تحت الأنقاض، ويدعي عبد الله يوسف محفوظ.وكانت الحماية المدنية تمكنت من انتشال جثتين، أمس الإثنين، وهما شاب يدعى مصطفى عثمان أبكر (22 عاما) وحمدي السيد أحمد (40 عاما)، وفقا لوسائل إعلام مصرية.وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن باستخدام عدد من المعدات، لتسهيل عمليات البحث أسفل لعقار المنهار.