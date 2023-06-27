عربي

انتشال ثالث ضحايا انهيار مبنى الإسكندرية

انتشال ثالث ضحايا انهيار مبنى الإسكندرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، في انتشال ثالث جثة من ضحايا عقار شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول من تحت الأنقاض، ويدعي عبد الله يوسف محفوظ.

وكانت الحماية المدنية تمكنت من انتشال جثتين، أمس الإثنين، وهما شاب يدعى مصطفى عثمان أبكر (22 عاما) وحمدي السيد أحمد (40 عاما)، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن باستخدام عدد من المعدات، لتسهيل عمليات البحث أسفل لعقار المنهار.

أخبار ذات صلة

انتشال ثالث ضحايا انهيار مبنى الإسكندرية

انتشال ثالث ضحايا انهيار مبنى الإسكندرية

الحجاج يتوافدون إلى عرفات لأداء &quot;الركن الأعظم&quot;

الحجاج يتوافدون إلى عرفات لأداء "الركن الأعظم"

حزب الله يُعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

حزب الله يُعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

الصحة المصرية تعلن حصيلة لمصابي العقار المنهار

الصحة المصرية تعلن حصيلة لمصابي العقار المنهار

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

البرلمان العربي يرحب بقرار الإدارة الأمريكية بوقف كافة أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الديمقراطية&quot; تدعو لتشكيل فصائل المقاومة الوطنية بالقرى والبلدات لمواجهة المستوطنين

"الديمقراطية" تدعو لتشكيل فصائل المقاومة الوطنية بالقرى والبلدات لمواجهة المستوطنين

غنيم يستقبل نائبة مدير بنك الاستثمار الأوروبي ويبحث الاهتمام المشترك في قطاع المياه

غنيم يستقبل نائبة مدير بنك الاستثمار الأوروبي ويبحث الاهتمام المشترك في قطاع المياه

مركز مدى يستنكر اعتقال الصحفي محمد منى ويطالب بالإفراج الفوري عنه

مركز مدى يستنكر اعتقال الصحفي محمد منى ويطالب بالإفراج الفوري عنه

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والسيسي

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والسيسي

المرور بغزة: وفاة و7 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: وفاة و7 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

عكرمة صبري يحث على شد الرحال إلى المسجد الأقصى وصوم يوم عرفة

عكرمة صبري يحث على شد الرحال إلى المسجد الأقصى وصوم يوم عرفة

الآلاف يؤدون صلاة فجر يوم عرفة في المسجد الأقصى

الآلاف يؤدون صلاة فجر يوم عرفة في المسجد الأقصى

أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل الثلاثاء

أسعار صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل الثلاثاء

منوعات

ماذا قال ساويرس بعد زيارته لعادل إمام؟

ماذا قال ساويرس بعد زيارته لعادل إمام؟

محمود حافظ: فيلم أصل الحكاية يروي حكايتنا في الغرف المظلمة

محمود حافظ: فيلم أصل الحكاية يروي حكايتنا في الغرف المظلمة

&quot;جمدت بويضاتي&quot;.. ديمة بياعة تكشف لأول مرة سبب زيادة وزنها

"جمدت بويضاتي".. ديمة بياعة تكشف لأول مرة سبب زيادة وزنها

سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة عبر تويتر

سمية الخشاب تثير الجدل بتغريدتها الأخيرة عبر تويتر

شاهد.. كواليس مُبهجة من تصوير فيلم &quot;ع الزيرو&quot; لمحمد رمضان

شاهد.. كواليس مُبهجة من تصوير فيلم "ع الزيرو" لمحمد رمضان

بالصور.. ظهور نادر لزوجة أمير كرارة وأبنائه

بالصور.. ظهور نادر لزوجة أمير كرارة وأبنائه

بالفيديو.. مفاجأة غير متوقعة لنيكول سابا بعيد ميلادها

بالفيديو.. مفاجأة غير متوقعة لنيكول سابا بعيد ميلادها

بيومي فؤاد يخرج عن صمته ويعلق على تشبيهه بحسن حسني

بيومي فؤاد يخرج عن صمته ويعلق على تشبيهه بحسن حسني

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

بالفيديو: ممثلة مصرية تتحدث عن فترة خطوبتها بالفنان تامر حسني

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

ريهام حجاج ترزق بتوأم والجمهور يتفاعل

عربي

حزب الله يُعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

حزب الله يُعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية

الصحة المصرية تعلن حصيلة لمصابي العقار المنهار

الصحة المصرية تعلن حصيلة لمصابي العقار المنهار

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

اليمن: العثور على جثث 22 شخصاً جرفت السيول سياراتهم

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج

حجاج بيت الله الحرام يبدؤون أول مناسك الحج