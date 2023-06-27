تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والسيسي

رام الله - دنيا الوطنجرى، اليوم الثلاثاء، اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص التهاني للرئيس عباس وللشعب الفلسطيني، داعيا العلي القدير أن يعيده عليهما بموفور الصحة والسعادة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.بدوره شكر الرئيس عباس، نظيره السيسي، وهنأه والشعب المصري لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وتمنى من الله أن يعيده على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.