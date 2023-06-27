المرور بغزة: وفاة و7 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة بغزة، اليوم الثلاثاء، حوادث السير التي وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت إن حالة وفاة واحدة، و7 إصابات بين متوسطة وطفيفة وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما لحقت أضرار مادية وتلفيات بـ 18 مركبة جراء تلك الحوادث.وأوضحت شرطة المرور أن الطفل كريم مصطفي محمد أبو طه 5 أعوام، سكان مدينة رفح، وصل مستشفى الأوربي مصابًا بجروح خطيرة، توفي على إثرها، نتيجة صدمه من قبل جيب نوع "توسان أبيض اللون".وأفادت شرطة المرور أن المركبة كان يقودها السائق "م. ط " 34 عامًا سكان محافظة رفح وهو غير حاصل على رخصة قيادة.وأشارت شرطة المرور إلى أنها أوقفت سائق المركبة وفتحت تحقيقًا في الحادث؛ وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.